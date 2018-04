'Eu não estava mais feliz no SBT'

O primeiro programa de Hebe Camargo em sua nova casa, a RedeTV!, já tem data e hora certa: dia 15 de março, terça-feira, às 22 horas. O anúncio foi feito ontem durante coletiva de imprensa realizada no auditório da emissora, com a presença de mais de 50 jornalistas. Ciceroneada pelo presidente da casa, Amilcare Dallevo, a apresentadora disse que já não se sentia tão feliz no SBT nos últimos anos.

"Você tem de ficar onde está feliz, e lá tinha muita mudança de horário, o público ficava perdido. E o tempo de programa era muito pouco, só 40 minutos. Mas saí sem raiva ou ódio", afirmou a loira. As mudanças no horário tanto a incomodavam que chegou a fazer desabafos ao público no programa. "Agora estou aqui, na RedeTV!, sempre às 22 horas", disse ela, arrancando risos do auditório.

Segundo a superintendente Artística da emissora, Mônica Pimentel, o programa Hebe, "manterá as características como o sofá e as entrevistas com celebridades, mas terá inovações", com possibilidade de ser ao vivo ou gravado na véspera.

Da equipe que trabalhava com ela no SBT, Hebe disse que adoraria trazer nomes como a produtora executiva Regina de Souza e o antigo diretor do programa Ariel Jacobowitz, que ainda têm contrato com o SBT.

Para a grande estreia, a emissora está preparando um verdadeiro show. No dia 1.º de março, Hebe receberá 500 convidados, uma orquestra e outras apresentações no estúdio G, o maior da casa, com 1.500 m².

"Há exatamente um ano, eu estava saindo do hospital e hoje estou aqui. É muito difícil transmitir esta emoção. Continuo me sentindo como se estivesse começando a minha carreira. Estou com um tesão enorme", disse a apresentadora. Como primeira entrevistada, o sonho seria levar a presidente Dilma Rousseff, "mas ela já deve ter muitos compromissos", diz.

Apesar de ser amiga de Dallevo há 16 anos, Hebe disse não ter participado diretamente das negociações para sua contração. "É um prazer muito grande estar aqui hoje, neste momento tão importante para nós. Espero que ela fique aqui por muitos anos", disse o presidente da emissora. Já o relacionamento com Silvio Santos, a apresentadora jura não ter sido abalado com o fim da parceria de trabalho. "Ele ainda não falou comigo. Mas quem tem de me ligar é ele. Se quisesse que eu ficasse lá, não teria me deixado sair."

Com contrato de dois anos, Hebe tem alguns compromissos antes da estreia. "Vou desfilar pela Beija-flor, no Rio, que vai homenagear o nosso rei Roberto Carlos. E depois vou para Salvador, porque a Claudia Leitte disse que quer fazer homenagem pra mim."