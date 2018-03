ETs de Arnold e o Nixon de Ron Howard

16H10 NA GLOBO

(Shark Tale). EUA, 2004. Direção de Bibo Bergeron e Vicky Jenson.

Peixinho mentiroso ganha fama de herói e tem de salvar o arrecife do ataque de tubarão. Animação charmosa - nas águas de Procurando Nemo -, que tem como atrativo especial o vilão. No original, ele fala com a voz de Robert De Niro, que também forneceu os traços para o desenho da cara do bichão. Reprise, colorido, 90 min.

Meu Retrato Quando Morto

23 H NA CULTURA

(This Is My Picture When I Was Dead)Holanda, 2010. Direção de Mahmoud al Massad.

O horário do Festival Internacional de Documentários de Amir Labaki apresenta hoje um filme de conceito original (e doloroso). Bashir, filho de um dirigente da OLP - Manoun Meraish - foi morto acidentalmente, aos 4 anos. O filme indaga qual teria sido seu futuro. Bashir teria virado líder político, como o pai? E se, como já gostava de desenhar, ele tivesse se tornado um cartunista? O que estaria desenhando - apelos de paz? Inédito, colorido, 73 min.

Álbum de Família

0H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Wallace

Nogueira.

Nada a ver com a peça famosa de Nelson Rodrigues, mas um documentário com um viés pessoal, e muito interessante. Após a morte da mãe, vítima de câncer de mama, um homem parte em busca do pai, que nunca assumiu suas responsabilidades para com ele. Mas não o procura para cobrar e sim, para resgatar imagens familiares, na esperança de que o pai tenha conservado álbum que teria sido abandonado em sua casa. O diretor Nogueira se indaga sobre família, afeto, identidade. Belo trabalho, e sensível. Reprise, colorido, 70 min.

TV Paga

Como Agarrar Um Milionário

17H20 NO TCM

(How to Marry a Millionaire). EUA, 1953. Direção de Jean Negulesco,

com Marilyn Monroe, Betty Grable, Lauren Bacall, William Powell, Rory Calhoun, David Wayne.

Sintonize na emissora e saiba que, se a rede Telecine tiver cortado o prólogo - o número Street Scene, com a partitura criada pelo compositor Alfred Newman para testar as possibilidades do som estereofônico -, uma parte considerável do programa estará perdida. A história pouco tem a ver com o best-seller de Doris Lilly, do qual a Fox utilizou somente o título chamativo. Trata de três mulheres que vão para Nova York em busca de marido rico. Uma consegue, as outras descobrem o 'amor'. Com sofisticadas qualidades visuais, um elaborado trabalho de cor (e cenografia e figurinos), é um bom programa. Reprise, colorido, 95 min.

Roberto Carlos a 300 Km por Hora

18H30 NO CANAL BRASIL

Brasil, 1971. Direção de Roberto

Farias, com Roberto Carlos, Erasmo

Carlos, Raul Cortez, Libânia Almeida.

Mais um filme da série do diretor Farias com o astro Roberto Carlos. No caso, trata-se do terceiro e último, após RC em Ritmo de Aventura e RC e o Diamante Cor de Rosa, que já foram apresentados esta semana. A novidade é que, mais que os anteriores, A 300 Km por Hora procura contar uma história, a do desejo de modesto mecânico de virar ás do automobilismo. Numa época em que Émerson Fittipaldi ainda se encaminhava para ser campeão mundial (no ano seguinte), o 'Rei' já capitalizava um desejo nacional. E ele canta, claro - De Tanto Amor, Masculino/Feminino, Todos Estão Surdos, etc. Reprise, colorido, 101 min.

A Ameaça Que Veio do Espaço

20H30 NO TELECINE CULT

(It Came from Outer Space). EUA, 1953. Direção de Jack Arnold, com Richard Carlson, Barbara Rush,

Charles Drake, Russell Johnson.

Nave cai no deserto e os alienígenas assumem a forma dos habitantes da cidadezinha próxima, na tentativa de fazer os reparos necessários na engenhoca sem ser notados. Pioneira na abordagem do tema dos ETs que não são necessariamente do mal, a fantasia de Jack Arnold beneficia-se da partitura, que cria um clima mágico, e da concisão narrativa, que leva o diretor a ser parcimonioso nos efeitos, até com o 3-D, numa época em que os filmes feitos no formato exageram nos truques para ressaltar a profundidade da imagem. Arnold, mestre do pequeno orçamento, é autor de O Monstro da Lagoa Negra e da obra-prima O Incrível Homem Que Encolheu (que foi lançada há pouco em DVD). Reprise, preto e branco, 81 min.

Frost/Nixon

22 H NO TNT

(Frost/Nixon). EUA, 2008. Direção de Ron Howard, com Frank Langella,

Michael Sheen, Kevin Bacon, Rebecca Hall, Oliver Platt, Sam Rockwell.

Os críticos não costumam ter muito apreço pelo diretor Howard - apesar, ou talvez, por causa do Oscar que recebeu por Uma Mente Brilhante -, mas ele tem bons filmes no currículo, e este é dos melhores (com o western Desaparecidas, de 2003). A história trata da entrevista que o ex-presidente concedeu ao jornalista de TV David Frost, na qual ele conseguiu extrair de Nixon a confissão de seu envolvimento no caso Watergate. Grandes atuações, grandes diálogos (pelo autor de A Rainha, Peter Morgan). Howard, quem diria, deu de 10 no Nixon de Oliver Stone. Reprise, colorido, 122 min.