Quando: Sexta, sábado, às 21 h; Domingo, às 18 h.

Onde: Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, telefone 5080-3000. Quanto: De R$ 6 a R$ 24.

ESTUDOS MALUCOS

Os shows de Tom Zé têm a plateia cada vez mais povoada por jovens que o (re)descobrem intensamente. Sexta, sábado e domingo, mais uma oportunidade para ouvir as maluquices do bem do compositor baiano, em um show que passeia por um intervalo de 33 anos de sua carreira. Tudo porque o repertório abordará temas do box Estudos Sobre Tom Zé - To Te Explicando Pra Te Confundir, que reúne faixas dos antológicos discos Estudando o Samba (1975), Estudando a Bossa (2005) e Estudando o Pagode (2008). / LUCAS NOBILE

CYNDI LAUPER

Via Funchal. Rua Funchal, 65 - Vila Olímpia. Terça e quarta, às 22 h. R$ 150 a R$ 300. (Informações:

www.viafunchal.com.br ou (11) 3846-2300).

OS BLUES DE CYNDI

Em 2010, ladeada por ícones do blues (B. B. King, Charlie Musselwhite, Jonny Lang, Allen Toussaint), a ex-garota materialista Cyndi Lauper gravou disco tingido pela lama do Mississippi, Memphis Blues. É hora do show. / JOTABÊ MEDEIROS

MÁRIO DE ANDRADE

Quando: amanhã, dia 21. Onde: Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2073).

A partir das 19 horas

PREFERIDOS DE MÁRIO

Convidado para participar da seleção dos dez contos de sua preferência, o escritor Mário de Andrade (1893-1945) foi além e, bem ao seu estilo, apontou logo 23 - impossível escolher apenas dez, justificou. Com isso, traçou um perfil da literatura brasileira da época. Interessado no fato, o também autor Luiz Ruffato pesquisou aqueles textos e os uniu em Mário de Andrade - Seus Contos Preferidos, novo lançamento da Tinta Negra Editorial. Ruffato, que autografa a obra amanhã, é autor da organização e da apresentação. UBIRATAN BRASIL

CHEIRO DE CÉU

Quando: Estreia dia 26/2. Sáb., 21 h e dom., 18 h. Onde: Espaço Parlapatões (Praça Roosevelt, 158,

telefone 3258-4449). Preço: R$ 30.

A MENDIGA BENDITA

Em cartaz com Doze Homens e Uma Sentença, o ator Norival Rizzo dirige o novo texto de Mário Viana, Cheiro de Céu. A comédia revela embates políticos a partir da história de uma mendiga escolhida pelos anjos. / MARIA EUGENIA DE MENEZES

ORDEM E PROGRESSO

Onde: Museu de Arte Moderna de São Paulo (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Pt. 3). tel. 5085-1300. Horários: 3ª a dom., 10 h às 17h30. Até 3/4. Grátis.

O PAÍS DO FUTURO

O MAM revela em cerca de 80 obras de seu acervo como o ideal de país do futuro dos anos 50, representado pelos valores do concretismo, contrapõe-se a produções artísticas que transgridem o rigor formal e apontam outras visões de Brasil.