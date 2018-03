Um livro que pode ser desfrutado como diário de aventuras - A Marcha para o Oeste, relançado agora pela Companhia das Letras, traz a reconstituição da fantástica viagem realizada pelos três irmãos Villas Bôas à Amazônia meridional, onde não apenas travaram os primeiros contatos com índios, iniciando uma convivência pacífica, como enfrentaram dissabores, como conviver com insetos diversos. Foram mais de quatro décadas de contato, o que inspirou um relato apaixonado e técnico ao mesmo tempo. Um estudo sobre a formação do Brasil. / UBIRATAN BRASIL