Estudo redefine cara e conceito da GloboNews

40

pontos foi a média de audiência alcançada segunda-feira, na Grande São Paulo, por Passione: é o recorde da atual novela de Silvio de Abreu na Globo

"Vale Tudo é do tempo em que guardar dinheiro na calcinha era coisa de gente honesta": De @HugoGloss (Twitter), sobre cena da novela que reestreou no canal Viva

Bem que Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque admitiram no ar: a audiência do CQC é ruim no início do programa. O diagnóstico atende por Operação de Risco, "reality" policial da RedeTV! que normalmente bate a Band no Ibope.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No embate direto entre Operação de Risco e CQC, anteontem, das 22h12 às 23h, a RedeTV! ficou com 5,5 pontos e a Band, com 3,4 pontos na Grande São Paulo.

Fernanda Montenegro, Cassiano Gabus Mendes, Janete Clair, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Boni e Regina Duarte são alguns dos focos de TV 60, série produzida pela TV Brasil que estreia domingo na TV Cultura, às 19h30, sobre os 60 anos da TV.

R$ 250 mil é o custo estimado por capítulo para a versão nacional de Rebelde, novela que a Record começa a produzir em novembro, em parceria com a Televisa, dona do título. Estreia no início de 2011.

A Record levou Ribeirão do Tempo e as séries Sansão e Dalila e História de Esther a Cannes, para oferecer ao mercado internacional na Mipcom, feira de audiovisual.

De Diamantina: embora a personagem Nonoca (Eunice Bráulio) viva afugentando os turistas de sua loja na ficção de A Cura, a dona real da loja nem retirou a placa lá instalada pela produção, o que faz a fama da fachada para fotos.

E os diamantinenses lamentaram o fato de A Cura não ter sido exibida na semana passada, por causa do debate eleitoral estadual. Consta que a cidade, tranquila de tudo, só vai dormir às terças-feiras depois que o capítulo termina.

O psiquiatra Flávio Gikovate, que participa de Passione como psiquiatra de Gerson (Marcello Antony), falou sobre sexo virtual e relacionamentos via web no Mais Você de ontem - tudo pode valer como pista para o segredo da personagem.