Estudo da Viacom em 14 países diz que a TV nunca esteve tão boa O grupo Viacom International Media Networks entrevistou 10.500 pessoas de 6 a 34 anos em 14 países para uma grande pesquisa sobre hábitos de consumo da audiência. Batizado como TV Re (Defined), o estudo ouviu de 63% dos entrevistados que a televisão nunca esteve tão boa – isolando o Brasil, onde foram ouvidas 750 pessoas, esse dado sobe para 66%. A percepção é, em boa parte, alimentada pela chamada “Era de Ouro” da TV americana, com séries cada vez mais bem produzidas, o que também alimenta a conversa sobre o tema – 72%, no geral, e 78%, no Brasil, estão falando com mais frequência do que alguns anos atrás sobre seus programas favoritos.