Estudo brasileiro ganha edição internacional O livro Dez Lições Sobre Estudos Culturais (Boitempo) foi publicado em 2003 por Maria Elisa Cevasco, doutora em Letras pela USP e professora da mesma universidade. Dez anos depois, ele será editado simultaneamente em quatro países da América Latina. A obra foi escolhida pela Aliança Internacional de Editores Independentes, sediada em Paris, para ser traduzida e coeditada com o apoio do holandês The Prince Claus Fund Award. Participam da coedição a Lom (Chile), Lamarca (Argentina), Trilce (Uruguai) e Era (México). O livro mostra as origens das pesquisas culturais, suas relações com os estudos literários, as primeiras conquistas teóricas e o projeto intelectual, que inclui a análise da cultura popular e dos fenômenos da vida cotidiana. Aborda ainda um novo modo de ler a cultura erudita. A qualidade do material e a adequação ao tema do concurso - Cultura e Desenvolvimento - foram alguns dos critérios de escolha, mas saiu na frente a obra que despertou o interesse de mais editoras entre as associadas.