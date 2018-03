Estudo aponta overdose de intervalos em canais infantis O canal pago infantil com maior número de comerciais pagos nos intervalos dos 15 dias que antecederam o Natal foi o Cartoon Network, com 19%. A Nickelodeon veio em 2º, com 14%, seguida por Discovery Kids e Nick Jr., com 13% cada um. O Estado teve acesso exclusivo aos dados, que são fruto do longo estudo do Observatório de Mídia da Universidade Federal do Espírito Santo, sob coordenação do Professor Edgard Rebouças, em parceria com o instituto Alana. O objetivo é monitorar a overdose de publicidade infantil da TV em temporadas de grande apelo de consumo. O convênio vai até 2014 e prevê quatro monitoramentos na TV por ano, sempre em 15 canais (redes abertas e emissoras pagas segmentadas), por 15 dias antes de datas comemorativas (Páscoa, Dia das Crianças e Natal) e em duas semanas típicas.