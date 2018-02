Estúdios e roteiristas de Hollywood retomam negociações Os roteiristas de cinema e televisão dos Estados Unidos que estão em greve voltaram à mesa de negociações com os estúdios, na terça-feira, mas são poucas as esperanças de que a pior crise trabalhista dos últimos 20 anos em Hollywood termine em breve. Os dois lados retomaram as negociações após um mês de greve dos roteiristas, que paralisou a produção de dezenas de programas de TV e vários filmes de destaque, incluindo uma sequência planejada de "O Código Da Vinci." As perspectivas de uma solução pareciam ter melhorado quando, no mês passado, as duas partes concordaram em retomar as negociações pela primeira vez desde o início da greve, em 5 de novembro, após meses de desentendimentos sobre quanto os roteiristas devem receber pela divulgação de seus trabalhos na Internet. Mas a rodada de quatro dias de negociações acabou na última quinta-feira com os líderes do WGA, o sindicato dos roteiristas, criticando uma oferta dos estúdios que os executivos consideravam como excepcional. Os estúdios reagiram criticando os sindicalistas numa série de declarações publicadas mas anônimas, dizendo que eles estariam mais interessados em instigar o antagonismo do que em fechar um acordo. Mas a entidade representativa dos estúdios, AMPTP, adotou tom mais conciliatório em carta aberta publicada na terça-feira no jornal especializado Daily Variety. "Nossa oferta não é do tipo 'pegar ou largar"', disse a carta. "Ela visa permitir que as duas partes se engajem numa negociação substantiva que possa conduzir a um terreno comum." A expectativa é que o WGA apresente uma contraproposta esta semana. As negociações giram em torno da reivindicação dos roteiristas de uma parcela maior da receita obtida com conteúdos distribuídos pela Internet, que é vista por muitos como o canal de distribuição mais importante do entretenimento filmado num futuro não muito distante. Especialistas dizem que boa parte das desavenças se deve à natureza abstrata da economia das novas mídias. "O grau de incerteza é algo que assusta os dois lados", disse o advogado Jonathan Handel, ex-assessor do WGA. Falando numa conferência de investidores na terça-feira em Nova York, o executivo-chefe da CBS, Leslie Moonves, disse que os estúdios querem fechar um acordo com os roteiristas para que estes "tenham uma fatia do bolo", mas que, "neste momento, não sabemos quais são as dimensões desse bolo."