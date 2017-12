Estúdio busca 'rostos únicos' para novo 'Jornada'

Produtores do novo filme da série Jornada nas Estrelas realizam neste sábado na Califórnia um teste para encontrar pessoas com feições "únicas" para atuarem como figurantes. "Este é um projeto épico e estamos procurando os rostos mais intrigantes e interessantes para participar do filme", diz o anúncio para o teste. Os produtores afirmam que estão interessados em características como "pescoço comprido, cabeça grande, olhos próximos ou separados, orelhas maiores que o normal, deformidades faciais e até pessoas ultra-perfeitas". Os candidatos têm que ser magros e atléticos, e terão ainda que concordar em ter suas sobrancelhas modeladas para tomar a forma de um "vulcão". Quem for aprovado terá a chance de atuar como um dos cadetes da Frota Estelar no novo filme, cuja história se concentra nas primeiras experiências do Capitão Kirk e seus companheiros. A produção será dirigida por J.J. Abrams, criador dos seriados Lost e Alias, e diretor do último Missão Impossível. O filme deve estrear em dezembro de 2008. Será a 11º produção para o cinema baseada na série de TV dos anos 60. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.