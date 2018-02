Estudar e ensinar Heidegger

Castilho explica que Ser e Tempo é um livro sobre a história da filosofia em que Martin Heidegger (1889-1976) dialoga com outros filósofos. No debate com os jornalistas do Estado, o professor falou ainda sobre as três fases do filósofo alemão. O primeiro Heidegger é um teólogo católico; o segundo é o filósofo que produziu Ser e Tempo e o terceiro Heidegger, o pensador.

Apesar de toda a dedicação do professor ao estudo da obra de Heidegger, ele se apresenta como um não heideggeriano. E, sobre o trabalho lançado agora em livro, diz: "Nenhuma opção é improvisada na tradução. Pudera, tanto tempo de trabalho... Eu tenho uma justificativa para cada uma dessas opções. Sei também que meu apêndice irritou muita gente. Podem atacar, estou pronto para me defender", brinca. / M.F.R.