Estudante que pôs 'Harry Potter' em francês na web é preso

A polícia francesa prendeu um estudante secundarista suspeito de ter publicado na Internet sua tradução própria do último livro da série Harry Potter, semanas antes do lançamento oficial da edição francesa do livro, informou o jornal Le Parisien nesta quarta-feira, 8. O jornal publicou que um estudante de 16 anos da região de Aix-en-Provence, no sul da França, foi detido depois da divulgação na web de uma tradução dos três primeiros capítulos do livro, poucos dias depois do lançamento da obra em inglês, no final de julho. "A polícia que combate falsificações descobriu o caso e entrou em contato com o advogado de J.K. Rowling", disse uma representante da editora Gallimard, responsável pelas edições francesas dos livros da série Harry Potter. Não foi possível ouvir as declarações da polícia sobre o caso. A versão oficial francesa de Harry Potter e as Relíquias da Morte (Harry Potter and the Deathly Hallows) tem lançamento previsto para 26 de outubro. De acordo com a porta-voz da editora, o tradutor ainda está elaborando os textos. O sétimo capítulo da saga Harry Potter é o livro mais rapidamente vendido da história, dizem seus editores. Cerca de 11 milhões de exemplares do livro em inglês foram vendidos nas primeiras 24 horas após o lançamento. Muitas livrarias francesas estão vendendo o livro em inglês antes do lançamento da versão francesa, assim como acontece no Brasil.