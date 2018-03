Estudante leiloa beijo em projeto de arte na Inglaterra

A estudante Amanda DeZilva, de cerca de 30 anos de idade, está leiloando pela internet seu primeiro beijo depois de um ano sem beijar ninguém como parte de um projeto de arte na Grã-Bretanha.

A ideia dela é doar 25% do dinheiro que receber para uma organização de caridade e usar o resto para pagar as dívidas acumuladas durante seu mestrado em Belas Artes na Universidade de Chichester, no sul da Inglaterra.

Com o projeto, intitulado digital-kiss, a estudante pretende demonstrar os muitos significados de um beijo, verificar de que beijos ela mais sente falta (de familiares, de amigos ou íntimos) e verificar o significado do beijo como commodity.

"A ideia é demonstrar que tudo, inclusive um beijo, pode ser comprado", disse a estudante à BBC Brasil.

Até agora, o leilão - que está sendo feito por meio do site www.digital-kiss.com e será encerrado no próximo dia 14 de dezembro - já recebeu 12 lances. O mais alto é de 500 libras (cerca de R$ 1,4 mil).

"Eu não tenho a menor ideia de quanto vou arrecadar com o leilão. Se o digital-kiss for visto em seu contexto de obra de arte conceitual, qualquer um que seja um colecionador de arte vai entender a importância desta peça e fazer um lance de acordo com seu valor", disse Amanda DeZilva.

"Eu espero receber uma boa oferta, já que 25% do valor vai para a organização de caridade SmileTrain e eu gostaria de devolver o maior número de sorrisos possíveis."

Obra

A artista descreve o beijo como sua "coisa mais favorita, (beijos) lentos, beijos sensuais que derretem meu ser. Tenho sentido muita, muita falta. Eu inicialmente me sinto atraída por olhos, mas no mesmo instante desejo a sensação, em minha boca, (da boca) daquela pessoa, para selar o sentimento, para capturar o que me excita".

A intenção é que a entrega do beijo se torne um trabalho de arte visual (um curta digital ou uma fotografia). Ela vai ficar com uma cópia e o vencedor, com a outra.

Para Amanda DeZilva, a obra vai perpetuar a intimidade do beijo, mesmo que ele tenha sido comprado.

Os interessados em comprar o beijo têm que ter pelo menos 16 anos de idade, e a artista retém os direitos exclusivos sobre a obra.

Tanto a artista como o vencedor terão que passar por um exame de sangue antes do beijo e o vencedor terá que reclamar o prêmio até 7 dias depois de anunciado. A artista promete a entrega a domicílio e o pagamento é adiantado.

"As condições foram impostas para manter a integridade do projeto. Só espero arrecadar o suficiente para pagar a passagem para onde quer que o vencedor more!", disse a estudante.