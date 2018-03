Estudante de São Paulo vence prêmio do Festival do Minuto

SÃO PAULO - O estudante Fábio Cruz, de 30 anos, aluno do curso técnico de Produção de Áudio e Vídeo de uma escola técnica estadual (Etec) de São Paulo, foi o vencedor do concurso Melhor Minuto 2011, anunciado nesta quinta-feira, 1.

O jovem, conhecido como Fabbinho, receberá um prêmio de R$ 500 e um troféu por O Menino e o Bodoque, feito em um depósito da prefeitura de Ribeirão Pires com técnica stop motion. O ganhador dividirá o valor com o grafiteiro Thiago Vaz. "Acho injusto não citar o Thiago, pois ele fez o grafite enquanto eu fiz a fotografia", explica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao Estadão.com.br, Fabbinho contou que o O Menino e o Bodoque integra uma coletânea do coletivo Graffiti com Pipoca, do qual participa. "O vídeo faz parte de um DVD com várias animações e inscrevemos o DVD inteiro, aí resolvi colocar o meu separado", explica.

O fotógrafo recebeu 478 votos, entre 759, em eleição popular com o curta que já tinha lhe rendido o prêmio na categoria tema livre do Festival do Minuto. Atribui a vitória à divulgação feita pelos colegas. "Metade dos votos foi de pessoas conhecidas. Meus amigos compartilharam na internet".

O prêmio rendeu bons frutos. O vídeo foi selecionado para um festival na Bósnia e o próximo trabalho, também com Thaigo, será patrocinado pela Petrobrás e deve se chamar Grafitti que Dança.

Outros projetos do Graffiti com Pipoca podem ser vistos no canal do coletivo no Youtube.