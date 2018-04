Estudante congolês diz que HQ de Tintim é 'racista'

O estudante congolês Mbutu Mondondo Bienvenu, radicado na Bélgica, abriu uma ação contra a sociedade Moulinsart, que administra os direitos da obra do quadrinista belga Hergé, por considerar "racista" a história em quadrinhos Tintim no Congo (lançada no Brasil como Tintim na África), e exigiu que o álbum seja retirado do mercado. Bienvenu alegou que a obra está cheia de "estereótipos sobre os congoleses" e é "propaganda da colonização". A Moulinsart afirmou não ter conhecimento da denúncia e insistiu que a história de ficção foi escrita há mais de 70 anos, por isso, "deve ser vista como um documento da época".