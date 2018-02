Estrelas optam por cores fortes e sofisticação no Emmy

O amarelo brilhante foi uma escolha popular no tapete vermelho entre as atrizes mais jovens e as veteranas, incluindo Julianne Moore (em um longo de alta costura de Christian Dior), a estrela de "Homeland" Claire Danes (em um tomara-que-caia de Lanvin), Leslie Mann (em um Naeem Khan amarelo e branco), a vencedora do Emmy de "Modern Family" Julie Bowen (vestindo Monique Lhuillier), a atriz de "New Girl" Hannah Simone (em um Pucci assimétrico) e Kaley Cuoco de "The Big Bang Theory" (em um tomara-que-caia de Angel Sanchez).

"Definitivamente mereceria um prêmio por trazer os mortos de volta à vida com essa cor", brincou Bowen sobre seu vestido nos bastidores, após ganhar o Emmy de melhor atriz coadjuvante em comédia. "Foi ousado para mim, mas é uma forma clássica."

Hal Rubenstein, diretor de moda da revista InStyle, elogiou as escolhas de cores fortes e destacou o longo Dior de Julianne Moore como seu favorito.

"Por um lado, lembra o melhor de Dior, mas por outro lado, foi totalmente misturado com toda a modernidade que (o estilista) Raf Simons trouxe para a casa de Jil Sander e agora vai trazer para a casa de Dior", disse Rubenstein.

Apesar do calor incomum em pleno setembro, com temperaturas beirando os 32 graus, as atrizes conseguiram parecer frescas em vestidos em azul, branco e cinza.

A estrela indicada por "New Girl" Zooey Deschanel usou um vestido azul pastel Reem Acra com uma saia cheia de tule, mantendo seu cabelo e maquiagem simples. Heidi Klum apareceu em um vestido turquesa Alexandre Vauthier e a atriz Hayden Panettiere estava com um vestido assimétrico azul e dourado Marchesa.

O cinza pálido foi uma cor quente para o outono, vista em Emily VanCamp de "Revenge", em um vestido J Mendel, na atriz de "Homeland" Morena Baccarin em Basil Soda e na estrela de "Veep" Anna Chlumsky em um Christian Siriano.

Siriano também vestiu a estrela de "Mad Men" Christina Hendricks em um tomara-que-caia cinza-branco pálido. Também a jovem de 12 anos de "Mad Men" Kiernan Shipka trouxe um cinza pálido Zac Posen. Lucy Liu brilhou em um tomara-que-caia metálico de Versace.

"Os vestidos foram mais influenciados pelo clima do que pelas tendências da passarela para o outono. Os trajes foram realmente muito brilhantes e sofisticados, havia muitas cores etéreas e brilhantes... as cores eram fortes, brilhantes e felizes", afirmou Rubenstein.

Os tons em vermelho profundo também foram populares, com a comediante Tina Fey liderando uma série de estrelas em um tomara-que-caia Vivienne Westwood. A cor também foi a escolha de Julia Louis-Dreyfus em Vera Wang, Jena Malone em um J Mendel vinho e a indicada por "The Big Bang Theory" Mayim Bialik em um modesto, mas glamouroso Pamella Roland.

A atriz Nicole Kidman dividiu as opiniões dos fashionistas e fãs com seu longo reto Antonio Berardi com lantejoulas azuis. O estilista e especialista em moda Sam Saboura disse que sentiu que o vestido "não fez jus a ela", enquanto Rubenstein achou "simples e moderno".

Estampas florais também deram as caras no tapete vermelho. Julianna Margulies usava um tomara-que-caia floral em estilo barroco de Giambattista Valli e Ginnifer Goodwin usou um vestido branco e vermelho de Monique Lhuillier, uma escolha que Saboura chamou de "interessante".