Estrelas, família e fãs se reúnem para homenagear Jackson

Logo em seguida, a atriz Queen Latifah subiu ao palco para falar em "nome dos fãs de todo o mundo". Ao ler sua mensagem, arrancou aplausos do público ao afirmar que "Michael era a maior estrela na

Terra".

O cantor Lionel Richie, que compôs com Michael a canção "We Are The World", foi o segundo a artista a se apresentar. Ele cantou a música "Jesus is Love".

Berry Gordy, fundador da gravadora Motown, que deu fama aos Jackson Five, fez o segundo discurso da homenagem. Ao lembrar o início da carreira de Michael, fez todos ficarem de pé ao se referir ao cantor como o "maior artista" de todos os tempos.

Após a exibição de um clipe com várias cenas de Michael, o próximo convidado a se apresentar foi o músico Stevie Wonder.

"Não gostaria de estar vivo para ver este momento", disse o cantor e pianista, que interpretou "Never Dreamed You'd Leave in Summer". Já os ídolos do Los Angeles Lakers Kobe Bryant e Magic Johnson ressaltaram o espírito humanista de Michael e as causas beneficentes a que ele se dedicava.

Num dos momentos mais emocionantes da cerimônia, Jermaine, um dos irmãos do artista, cantou "Smile". A música, de Charles Chaplin, chegou a ganhar uma versão de Michael para a coletânea "HIStory:

Past, Present and Future - Book I" (1995).

A atriz Broke Shields, o guitarrista John Mayer, o rapper Usher e a atriz e cantora Jennifer Hudson foram outros artistas que subiram ao palco montado no Staples Center.

A homenagem pública ao cantor teve início hoje, às 10h10 (14h10 de Brasília). O evento começou com as palavras do artista Smokey Robinson, que leu uma série de mensagens destinadas à família Jackson, uma delas da cantora Diana Ross e outra do líder sul-africano Nelson Mandela.