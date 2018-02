Estrelas do Rock têm maior probabilidade de morte prematura

Estrelas do rock, bem conhecidas por um estilo de vida extremo, tem uma chance maior de morrer antes de chegar à terceira idade do que outras pessoas. Um estudo de mais de 1.000 artistas, principalmente britânicos e norte-americanos, desde a época de Elvis Presley até o rapper Eminem, descobriu que eles tinham de duas a três vezes mais chances de sofrer de morte prematura do que a população geral. Entre 1956 e 2005, houve 100 mortes entre os 1.064 músicos analisados por pesquisadores do Centro de Saúde Pública na universidade John Moores, em Liverpool. Assim como Presley, o rol dos que morreram antes da hora inclui o vocalista do The Doors Jim Morrison, o guitarrista Jimi Hendrix e o líder do Nirvaba Kurt Cobain. Mais de 25 por cento de todas as mortes estavam relacionadas a abuso de drogas e álcool, disse o estudo no Journal of Epidemial Community Health. "O documento descreve claramente uma população de estrelas do Pop e do Rock que têm um risco desproporcional de mortes relacionadas ao álcool e às drogas", disse Mark Bellis, um dos principais autores do estudo. Ele disse que o estudo levantou questões sobre a conveniência de usar estrelas do Rock em mensagens de saúde pública, como campanhas anti-drogas, já que levam uma vida cheia de riscos. "Na indústria da música, fatores como estresse, mudanças de popularidade para obscuridade, e exposição a ambientes onde álcool e drogas estão facilmente disponíveis, podem contribuir para uso dessas substâncias assim como outro comportamentos auto-destritivos", disse o estudo.