Estrelas de 'Titanic' fazem doação à última sobrevivente As estrelas do filme "Titanic" Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e o diretor do longa, James Cameron, responderam a um desafio e doaram 30.000 dólares para ajudar a última sobrevivente do Titanic nos seus últimos anos, disse um agente de DiCaprio nesta segunda-feira.