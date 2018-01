Estrelas de Hollywood posam para calendário Pirelli 2017

Nicole Kidman, Penélope Cruz e Lupita Nyong'o posaram para o calendário Pirelli 2017, que traz uma constelação de estrelas de Hollywood.

Atrizes como Uma Thurman, Kate Winslet e Robin Wright, da série House of Cards, também estão entre as 15 estrelas que aparecem no calendário.

As fotos foram tiradas pelo fotógrafo de moda alemão Peter Lindbergh, que já trabalhou para a Pirelli outras duas vezes.

Entre outros nomes do cinema estão Alicia Vikander e Helen Mirren. As fotos foram tiradas em Berlim, Londres, Los Angeles, Le Touquet e Nova York.

O primeiro calendário Pirelli foi publicado em 1963, e desde então a publicação estrelou diversas das atrizes mais destacadas do cinema.