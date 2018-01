Estrela norte-americana Oprah Winfrey comemora um calmo 60º aniversário

Os cinquenta foram marcados por um festa televisionada, amigos célebres e um jantar de gala, mas o 60º aniversário de Oprah Winfrey vai ser calmo, comemorado em casa, na Califórnia, nesta quarta-feira.

A bilionária empresária da mídia vai receber convidados para um "jantar calmo" na cidade litorânea de Montecito, 145km ao noroeste de Los Angeles, disse uma fonte familiar sobre os planos da apresentadora.

Oprah havia dito antes que daria "a maior festa de arromba que poderia sonhar", mas resolveu reduzir seus planos após a lista de convidados crescer demais, disse a fonte.

Uma mulher realizada, Oprah saiu da pobreza como filha de uma adolescente negra na área rural do Estado norte-americano do Mississipi para se tornar uma das celebridades mais poderosas do mundo, com uma fortuna estimada em 2,9 bilhões de dólares, de acordo com a revista Forbes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela é dona de um canal de TV a cabo, o Oprah Winfrey Network, em parceria com a companhia Discovery Communications Inc. O popular programa diário de Oprah saiu do ar em 2011, e as entrevistas concedidas a elas eram uma oportunidade única para celebridades em busca de recompor suas imagens públicas.

A festa de 50 anos de Oprah em 2004 durante o Oprah Winfrey Show reuniu o ator John Travolta, o comediante Jay Leno e os músicos Tina Turner e Steve Wonder, que a surpreenderam em pleno set de filmagens.