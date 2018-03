'Estrela' é premiado no Festival Latino-Americano de SP Terminou no domingo, no Memorial da América Latina, o 3º Festival Latino-Americano de São Paulo, que concedeu o prêmio da crítica ao filme argentino Estrela, de Federico León e Marcos Martinez, e o prêmio do público a Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho. O evento apresentou, no total, 121 filmes de 16 países e ainda prestou homenagem ao cineasta argentino Fernando Solanas. O vencedor da primeira competição da mostra das Escolas de Cinema foi o argentino Habitación, de Juan Carlos Zapata, representando a Universidad Del Cine (Argentina). O diretor do filme recebeu uma bolsa-residência em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.