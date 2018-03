Estrela de reality show Diem Brown morre aos 32 anos nos EUA

"Diem foi uma verdadeira lutadora e levou paixão para tudo o que tocou", disse a MTV em comunicado. Ela escrevia sobre sua luta contra a doença em um blog no site da revista People.

Quando Diem entrou para a MTV em 2006 para aparecer no "Fresh Meat", ela revelou que tinha câncer de ovário. Após a cirurgia e o tratamento com quimioterapia, voltou à emissora para participar do "The Duel".

Ela foi novamente diagnosticada com câncer em 2012 e usou sua experiência para se tornar uma defensora da causa. Organizou um especial no MTV.com naquele ano para pacientes jovens com câncer e fundou um site de ajuda para pessoas que passam por dificuldades médicas.

Na terça-feira, Diem publicou uma mensagem no Twitter: "Preciso de orações e conselhos. Meus médicos estão aparentemente desistindo, mas eu não vou... Qualquer opção que eu tiver para viver, eu vou agarrar."

Seus amigos expressaram tristeza no Twitter.

"É difícil dizer com coração pesado e olhos marejados, voe alto @DiemBrownMTV #RIP", twittou a atriz Brittany Baldi.

Chet Cannon, que apareceu no "Real World: Brooklyn", da MTV, disse: "Eu acredito que exista um paraíso e não tenho dúvida de que ela foi recebida carinhosamente no outro lado."

(Reportagem de Patricia Reaney)