Estrela de novela em 2005, Touro Bandido morre em SP O Touro Bandido, que ficou famoso em 2005 ao estrelar uma novela da Rede Globo, foi enterrado ontem no Parque do Peão de Boiadeiros, em Barretos, no interior de São Paulo. Segundo reportagem do jornal Bom Dia SP, da TV Globo, o animal morreu em Icém por conta do agravamento de um câncer de pele próximo aos olhos, que o atacou havia seis meses. Ele tinha 15 anos de idade e deixou quatro clones, 70 filhos e duas mil amostras de sêmen congeladas. O animal ficou conhecido por ser o mais bravo dos rodeios em 2001 depois de ter levantado o peão Ney Leovam Tomazelli a seis metros do chão com uma cabeçada. Quatro anos depois, foi personagem da novela América. Para homenageá-lo, os organizadores da festa do peão vão construir uma estátua em tamanho natural do touro. Touro Bandido participou de mais de 200 rodeios.