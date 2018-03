Estrela de 'As Panteras', Farrah Fawcett recebe alta de hospital

A estrela da série As Panteras Farrah Fawcett recebeu alta do Hospital de Los Angeles, após ser tratada por hemorragia interna causada por procedimentos médicos na Alemanha, enquanto fazia tratamento de um câncer no reto, segundo informações do site da revista People.

A atriz de 62 anos, que teve o diagnóstico da doença em 2006, foi hospitalizada em Los Angeles depois de um tratamento rotineiro da doença, que se espalhou pelo fígado. O procedimento causou sangramento nas paredes abdominais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O doutor Lawrence Piro disse à revista que Farrah deixou o hospital nessa quinta, 9, com seu companheiro Ryan O'Neal. Piro disse ainda que Farrah pretende comemorar a Páscoa em casa.

A atriz não foi encontrada pela equipe da People para entrevista.