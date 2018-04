Estrela da Internet Susan Boyle brilha novamente com 'Memory'

Cantando "Memory" do musical "Cats", a mulher de 48 anos superou o nervosismo inicial para produzir mais uma apresentação sublime que lhe garantiu a vitória na votação pelo telefone.

"Você é uma dama especial, eu devo dizer isto, você realmente é", disse Simon Cowell, um dos três jurados do programa, após a nova performance de Boyle.

Vestindo um vestido brilhoso, Boyle estava mais arrumada e enfeitada do que na sua primeira aparição no programa, no mês passado, quando seu jeito deselegante e seu modo peculiar provocou risos na plateia, que supôs que ela não sabia cantar.

Desta vez, seu cabelo estava arrumado, suas sobrancelhas estavam feitas e ela parecia estar no caminho de se tornar uma estrela.

"Que pressão?", disse ela quando questionada posteriormente se estava nervosa. "Foi muito bom hoje à noite, eu realmente gostei... Estou muito feliz em estar aqui e obrigada a todos pelo seu apoio."

Boyle deixou os juízes de boca aberta no mês passado com sua interpretação de "I Dreamed a Dream" do musical "Os Miseráveis", que quase imediatamente se tornou a sensação da Internet, visto mais de 60 milhões de vezes no YouTube.

Com aparições nos programas de televisão da Oprah Winfrey e Larry King, Boyle -- que foi ridicularizada por nunca ter sido beijada -- se tornou uma sensação global, com sua idade e aparência conflitando com a imagem da maioria das celebridades modernas.

Boyle, que cantava em corais quando era jovem, mas que sempre sonhou com uma carreira no West End de Londres, tentou calar a boca deles, dizendo que não presta atenção ao furor global.

Desde a sua apresentação em abril, equipes de televisão de todos os cantos do mundo acamparam em frente a sua casa na Escócia e jornais dedicaram páginas sobre ela.

Um fã dedicou a ela um site "Nunca julgue um livro pela capa".

O sucesso de Boyle fez dela a favorita a ganhar a disputa, que dará ao vencedor um ato no Royal Variety Show e receberá prêmio de 100 mil libras.

