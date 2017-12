Estrela cubana participa de pré- estréia em SP

Jurada no CineSul, o Festival de Cinema Ibero-Americano do Rio, a atriz cubana Daysi Granados participa na noite desta segunda-feira, 18, em São Paulo, na Reserva Cultural, às 21h30, da pré-estréia de Meteoro. O filme de Diego De La Texera é uma co-produção internacional da qual Daisy participa como atriz, com Paula Burlamaqui e outros intérpretes brasileiros. O cartaz do filme propõe um enigma fascinante - "Eles foram abandonados no meio do nada e encontraram tudo". Daysi estrelou vários filmes do marido, Pastor Vega, considerado um dos grandes diretores de Cuba. O mais famoso é O Retrato de Teresa, de 1979. Daysi Granados na pré-estréia de Meteoro. Av. Paulista, 900. Segunda-feira, às 21h30