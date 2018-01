ESTREIA VERSÃO DE FESTIM DIABÓLICO O espetáculo Festim Diabólico estreia no Teatro Nair Bello (Rua Frei Caneca, 569, tel. 4003-2330). Inédito no Brasil, o texto inspirou a versão que Alfred Hitchcock transformou num clássico do cinema, indicado para o Oscar de melhor filme, em 1948. Baseada em um caso real, a história foi escrita originalmente para o teatro em 1929 e se transformou no primeiro sucesso do dramaturgo inglês Patrick Hamilton (1904- 1962). Mostra dois jovens brilhantes, que tentam cometer o crime perfeito. A montagem é dirigida por Carlos Porto de Andrade Jr. e tem no elenco atores como Alexandre Barros e André Fusko. Fica em cartaz até 18/3.