Estreia série com scorsese na direção

Estreia hoje nos EUA Boardwalk Empire, nova série da HBO. O primeiro episódio é dirigido por Martin Scorsese. Na Atlantic City de 1920 - "o playground do mundo" -, o gângster e político Enoch "Nucky" Thompson (Steve Buscemi) vê oportunidades com o começo da Lei Seca. Ele adota como seu protegido Jimmy Darmody (Michael Pitt), veterano da I Guerra. Stephen Graham (Band of Brothers) faz um jovem Al Capone. A série foi criada por Terence Winter, produtor de Família Soprano.