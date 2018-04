Estreia 'O Turista', com Angelina Jolie e Johnny Depp

Com a entrada de Angelina, a produção se viu com um problema: encontrar um ator que não fosse ofuscado pelo magnetismo da atriz. Para o diretor e roteirista, o alemão Florian Henckel von Donnersmarck (antes dele, Lasse Hallstrom, Bharat Nalluri e Alfonso Cuarón foram cogitados para o longa), premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro por "A Vida dos Outros" (2007), a escolha foi acertada. "Quando nos perguntamos que ator poderia ser o par de Angelina, em termos de atratividade, inteligência e desempenho, o único nome do qual sempre nos lembrávamos era o de Depp", disse o diretor.

Ocorre que, na tela, o resultado não é tão equilibrado, e Angelina brilha muito mais do que seu parceiro. Com seus belos vestidos e joias, a inglesa Elise Clifton Ward (papel da atriz) é uma mulher elegante e misteriosa, que mantém um relacionamento com Alexander Pearce, um golpista procurado pela polícia por ter roubado US$ 2,5 bilhões de um mafioso russo. Fugindo da Scotland Yard e do gângster, Pearce se comunica com Elise por bilhetes. Num deles, pede que a amante saia de Paris e vá para Veneza, onde se passa a ação do longa. Para despistar os seus perseguidores, Pearce pede que ela encontre um homem com características físicas semelhantes às dele.

No vagão do trem, a personagem vai analisando os homens disponíveis. Como não poderia deixar de ser, todos a olham com um ar de interesse. Ela escolhe Frank Tupelo (interpretado por Depp), um professor de matemática que está sozinho passando férias na Europa. Leitor de romances policiais e viúvo, ele se deixa levar pelo charme de Elise e a segue para um hotel cinco estrelas, sem desconfiar que está sendo usado.

Trazendo referências do clássico de Alfred Hitchcock, "Ladrão de Casaca", protagonizado por Grace Kelly e Cary Grant, o filme, que teve orçamento de U$ 100 milhões, se propõe a ser um thriller de ação, mas, no final, o resultado fica mais bem avaliado como uma comédia romântica um pouco mais agitada do que a média. "O Turista" vale pela leveza e pelas belas cenas de Veneza. Outro ponto positivo é a boa atuação de Paul Bettany, que interpreta John Acheson, inspetor de polícia decidido a pegar Pearce, que esconde, inclusive do público, uma queda por Elise. As informações são do Jornal da Tarde.