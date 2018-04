Estreia nos cinemas longa infantil 'Pequenos Invasores'

Excessivamente repleto de clichês e de exaltação ao american way of life (modo de vida americano), o filme conta a história de uma família de classe média. Tom (Carter Jenkins), de 15 anos, é aficionado por tecnologia e hostilizado pelos amigos por ser muito inteligente. Suas duas irmãs Hannah (Ashley Boetthcer), de 7 anos, e Bethany (Ashley Tisdale), de 17, completam a família. A irmã mais velha, inclusive, namora com um playboy arrogante, fato que deixa Tom muito nervoso. No feriado da Independência, o pai reúne a família em uma casa à beira do lago, com a presença da avó e dos primos.

À noite, uma chuva de meteoritos traz as naves alienígenas e dentro delas os zirkonianos: Skip, o comandante sádico; a Razor, um soldado letal; Spike, esquentado e mal-humorado; e Sparks, que tem vários braços. Juntos, eles têm de ligar um aparelho que está escondido embaixo da casa, mas quando tentam descer do sótão encontram com as crianças pelo caminho.

Os aliens possuem uma arma para controlar a mente dos humanos, como se eles fossem marionetes, mas ela só funciona em adultos. Por isso, as crianças são as únicas responsáveis pela salvação da humanidade.

Um ponto, no entanto, merece destaque. O longa fala a "língua" das crianças. Por exemplo, para explicar como os aliens controlam os humanos, eles dizem que a tecnologia funciona com o bluetooth dos aparelhos de celular. Quando vão comparar os equipamentos extraterrestres, videogames como Wii e XBox são citados, além de uma verdadeira enxurrada de iPods, notebooks e celulares usados para evitar o ataque. As informações são do Jornal da Tarde.