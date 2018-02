Estreia nos cinemas 'Bolt', a nova animação da Disney O simpático cãozinho Bolt é um super-herói. Sua missão: proteger sua dona, a menina Penny, e salvar o pai dela das garras do perigoso Dr. Calico. Bolt tem uma força fora do comum, visão a laser e um poderoso latido. Pelo menos é nisso que ele acredita. Na verdade, Bolt é um cão normal - exceto pelo fato de ser astro de um seriado televisivo de muito sucesso no mundo todo. Apesar de viver confinado em um set de filmagem em Hollywood, Los Angeles, ele acha que os dias de aventura, emoção e perigo são verdadeiros. Até que um dia, o programa começa a perder audiência e a emissora exige dos produtores índices maiores. Para isso, os diretores da série levam ao ar um capítulo em que Penny é sequestrada. Bolt precisa salvá-la. Mas, como não pensa que é apenas na ficção, escapa do set de filmagem e vai parar em Nova York, no outro extremo do país. A travessia de volta, de uma costa a outra, é o mote do road movie virtual Bolt - Supercão, nova animação da Disney, que estreia amanhã. As informações são do Jornal da Tarde.