Estréia no Teatro Augusta releitura de Romeu e Julieta Apaixonado por Shakespeare, o dramaturgo norte-americano Joe Calarco decidiu criar uma peça que fosse uma ode ao bardo. Assim escreveu R & J, como o título sugere inspirada em Romeu e Julieta, peça premiada na montagem em Nova York e já traduzida até em japonês. Sob direção de Zé Henrique de Paula, R & J inaugura o Núcleo Experimental do Teatro Augusta. André Ferreira, proprietário do Augusto, foi o responsável pelo convite a Zé Henrique. "Ele quer criar um corpo estável no teatro." Ambos eram apaixonados por essa peça que mostra quatro colegiais ´descobrindo´ Shakespeare. "Eles começam a ler a peça como uma brincadeira pueril, mas aos poucos o espelho que ela propõe provoca um processo de conhecimento e individuação. O mais importante, porém, é a forma como revela o frescor dessa obra de 500 anos." Em cena, Duda Mattos, Thiago Carreira, Thiago Ledier e Vinicius Cruz. R & J. 80 min. 12 anos. Teatro Augusta (302 lug.). Rua Augusta, 943, 3151-4141. 6.ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 20 (6.ª) e R$ 30. Até 30/7