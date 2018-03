Estréia nesta terça 'Chamas da Vida', a nova novela da Record

O mocinho é meio mandão. A heroína, moderninha até demais. Mas a trama Chamas da Vida, que substitui Amor e Intrigas no horário das 21h45 a partir desta terça-feira, 7, na Record, conserva os elementos básicos do folhetim. A autora Cristianne Fridman inovou um pouco, mas sem ignorar o que se espera de uma novela, afinal essa é sua primeira trama escrita sozinha - ela foi co-autora de Essas Mulheres (2005) e Bicho do Mato (2006). Por isso, Chamas traz aventura, humor e romance clássico entre a mocinha rica Carolina (Juliana Silveira) e o mocinho pobre Pedro (Leonardo Brício). Esse tripé é a aposta da autora para fazer de Chamas da Vida uma novela equilibrada, gostosa de se ver. No entanto, ousadias aqui e ali fizeram com que, às vésperas da estréia, Cristianne sentisse não um friozinho, mas um 'iceberg na barriga'. Tudo porque resolveu priorizar o realismo, tanto nas polêmicas dos coadjuvantes quanto na personalidade dos protagonistas, menos 'perfeitinhos' do que de costume. Eis a maneira encontrada pela roteirista para que o público se identificasse com o pessoal do bem e não como os vilões, como ocorre em várias novelas. Não que a autora vá deixar a vilania de lado. Pelo contrário: a viúva maldosa Vilma (Lucinha Lins) é sua menina-dos-olhos. 'Acho que as pessoas vão amar odiá-la. Trata-se de uma pessoa doente, com um humor ácido, delicioso.' A autora também vai falar sobre Aids, drogas sintéticas e pedofilia pela internet nos núcleos paralelos. 'Apesar de tocar nesses temas, não vou fazer um tratado sociológico, vai ser tudo coerente com a história dos personagens.' Chamas chega com a missão de levantar a audiência da Record ante A Favorita, da Globo, e Pantanal, do SBT. No elenco estão Antonio Grassi (Walter), Roger Gobeth (Guilherme), Letícia Colin (Viviane), Guilherme Leme (André), Vitor Hugo (Marreta), Dado Dolabella (Antônio), entre outros. As informações são do Jornal da Tarde.