Estreia nesta quinta a peça 'O Convite de Casamento' em SP

A peça "O Convite de Casamento", com texto do jornalista, autor e produtor Clóvys Tôrres, entra em cartaz nesta quinta-feira, 26, no Espaço Biodelta, em São Paulo. Desde cedo, Tôrres, de 39 anos, se interessou por um tema que por vezes permanece esquecido nos palcos: os idosos. Em sua terceira produção com essa abordagem, o dramaturgo destaca a experiência e as boas histórias que as pessoas mais velhas têm para contar.

"Meu interesse por esse tema surgiu por causa da convivência com meus avós. Podemos dizer que o perfil dos idosos está mudando. Eles também acompanham os avanços da sociedade e não há mais tanta pieguice", diz Tôrres.

A trama tem como protagonistas Marlene e Amadeo, um casal com quase 80 anos cada um, e que são interpretados pelos experientes atores Lilian Blanc, de 59 anos, e Walter Portella, 74.

O casal se prepara para ir a mais uma festa de casamento na condição de penetra quando percebe que perdeu as chaves de casa e, assim, fica impossibilitado de sair. Marido e mulher passam por momentos cômicos com o filho e com um porteiro que não para de importuná-los. Passam então a refletir sobre a vida, em passagens de realidade e ficção.

Para Lilian, trata-se de um conto de amor durante todo o tempo. "Há um companheirismo entre os personagens que falta aos casais de hoje." Walter Portella, seu companheiro de palco (eles não são casados na vida real), diz que a principal mensagem do espetáculo é que "sempre é tempo de revisar algumas coisas e recomeçar. Sempre se pode iniciar algo quando se tem vontade." As informações são do Jornal da Tarde.

O Convite de Casamento. Estreia esta quinta, às 20h. Espaço Biodelta: Rua Teodoro Sampaio, 515, Pinheiros. Tel. (011) 3088-0474. Casal: R$ 25. Solteiro: R$ 15.