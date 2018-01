Estréia musical do autor de <i>Galvez, o Imperador do Acre</i> Eles estudam, pesquisam e ensaiam invariavelmente seis horas por dia durante 11 meses. Têm aula de dança, de voz, de interpretação. Lêem textos teatrais, fazem pesquisa histórica. E ensaiam. Muito. Eles são os 14 atores do grupo Teatro Experimental do Sesc Amazonas. Sob direção de Márcio Souza, entre janeiro e agosto do ano passado, se dedicaram à criação de As Folias do Látex, um musical que mescla ficção e realidade para abordar o ciclo da borracha no Amazonas. O escritor Márcio Souza é o autor de Galvez, o Imperador do Acre, um dos romances em que se baseou a dramaturga Glória Perez para escrever a minissérie Amazônia, exibida atualmente pela Rede Globo. Com texto de Márcio Souza, elenco e três músicos em cena - executando ao vivo a trilha criada por Aldísio Filgueiras, com participação de Torrinho - o musical estréia nesta terça-feira, 13, no Teatro Sesc Anchieta. E chega num momento mais que apropriado, quando a valorização dos ´biocombustíveis´ acena com um possível novo ´ciclo da cana-de-açúcar´. Repetiremos os erros do passado? Muita riqueza, péssima distribuição, nenhum planejamento? Surto de novo-riquismo por um lado e agravamento da miséria de outro? Ainda que na chave do humor, o espetáculo fala sobre as contradições do espantoso ciclo de enriquecimento causado pela valorização da borracha no início do século passado. No palco, personagens reais como o jornalista Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, se misturaram a outros fictícios como prostitutas francesas até simbólicos, como a ´Amazônia´. Chamados de ´gentalha ignorante´ pelo governador do Estado, são os seringueiros que, no espetáculo, dão ao público informações importantes como a variação na cotação da borracha: de 220 réis em 1825 para 17 mil réis em 1910. Para se ter uma idéia da riqueza na região, em 1905 o presidente Nilo Peçanha visitou Manaus e andou de automóvel pela primeira vez na vida. Ao falar sobre o Amazonas, a peça As Folias do Látex promete divertir e alertar. As Folias do Látex. 90 min. 12 anos. Teatro Sesc Anchieta R. Dr. Vila Nova, 245, Consolação, 3256-2281. 3.ª a 5.ª, 21 h. R$ 10. Após a estréia, lançamento de cinco livros organizados pelo grupo e pelo diretor Márcio de Souza