Estreia hoje 'Um Olhar do Paraíso', de Peter Jackson "Lovely Bones". Adoráveis Ossos. Talvez o título original de "Um Olhar do Paraíso" mais complique que explique do que trata esse filme estranho, mas encantador. Como ossos poderiam ser algo adorável? "Talvez em se pensando que a garota Susie Salmon (a jovem diva Saoirse Rona), que no primeiro minuto do filme deixa claro: ?Fui assassinada aos 14 anos, em 6 de dezembro de 1973.? E que, apesar de ter sofrido um crime brutal, é capaz de manter sua doçura e de perdoar seu algoz", respondeu Peter Jackson ao jornal O Estado de S. Paulo durante a maratona de lançamento que o filme percorreu no fim do ano passado.