Estreia hoje seriado 'Lie to Me' na Fox A arte de detectar os sinais da mentira é tema da nova série "Engana-me Se Puder" (Lie to Me), que estreia hoje, às 22h, no canal por assinatura Fox. Na série, a equipe comandada pelo cientista Dr. Cal Lightman, interpretado por Tim Roth, consegue perceber se alguém está mentindo analisando apenas a linguagem não verbal.