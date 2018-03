Estreia hoje seriado 'Força-Tarefa', com Murilo Benício

Para viver Wilson, além de engordar quase cinco quilos, o ator teve de abandonar o visual de Dodi, da novela A Favorita. Com o look pronto para viver um personagem sério, o ator passou a frequentar palestras ministradas por policiais do serviço reservado (a polícia que investiga a polícia) para não deslizar na atuação. "Além das palestras, fiz aulas para aprender a usar a arma como policial, pois, dos trabalhos que fiz até agora, este é o primeiro em que não estarei do lado dos bandidos", conta Murilo. "O policial passa por um treinamento e realmente sabe usar uma arma, já o bandido simplesmente pega a arma e dispara."

O primeiro capítulo do seriado se inicia com o desaparecimento de cédulas de dinheiro impróprias para o uso e a suspeita do Capitão Jurandir (Paulo Coronato) ser um dos responsáveis pelo desaparecimento. Com isso, a equipe do Coronel Caetano (Milton Gonçalves) entra em ação. No grupo, estão Wilson, Selma (Hermilda Guedes) e Jorge (Rodrigo Einsfeld). As informações são do Jornal da Tarde.