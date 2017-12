Estréia hoje Saia Justa com Maitê Proença e Ana Carolina Estréia nesta quarta-feira no canal de TV paga GNT, às 22h30, a quinta temporada do programa Saia Justa, cuja fórmula mistura o sofá da Hebe, do SBT, uma animada conversa de quase-comadres, à exemplo dos vespertinos da Record, e a discussão de temas atuais, como um Roda-Viva, da Cultura - mas só com pontos de vista femininos. O padrão continua o mesmo. Ao lado da titular Monica Waldvogel, a única que continua desde o início da atração a segurar a poltrona, sentam-se a modelo e atriz Betty Lago e a filósofa e escritora Márcia Tiburi, escaladas em maio de 2005. A novidade dessa temporada é o ingresso de um quinto elemento. Na verdade dois: para substituir a atriz Luana Piovani que deixou a atração no primeiro semestre foram chamadas a atriz Maitê Proença e a cantora Ana Carolina. O que se espera das cinco bem-falantes apresentadoras é uma discussão bem humorada sobre assuntos que envolvem trabalho, comportamento, relações afetivas e família. Na abertura do programa desta quarta, a veterana Mônica apresenta as novas integrantes e, para dar as boas-vindas as cinco trocam presentes no ar. Essa gentileza é acompanhada de perguntas dirigidas às novatas - Maitê e Ana - que precisam de um belo de jogo de cintura - daqueles capazes de acomodar a tal saia justa. Tudo para que os telespectadores consigam identificar quem é quem no novo time. O debate da noite gira em torno do tema: "Sexo, família ou amigos? Qual você escolheria se tivesse que optar por um deles?". Aqui, as moças debatem sobre suas escolhas e apresentam seus pontos de vista. Na pauta do programa desta quarta também está a estréia de um novo quadro, que promete deixar apertada a saia até de quem está bem longe do sofá. Eu Tenho Uma Amiga Que.... Trata-se de uma espécie de ´caixa-preta da amizade´, onde cada uma das cinco apresentadoras vai contar casos e situações que aconteceram com as suas amigas. Livros de auto-ajuda também serão avaliados a cada edição do programa. Para a estréia do novo formato do programa, o escolhido é: Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, escrito pela psicoterapeuta Lois P. Franke. e as cinco vão discutir se as teses funcionam ou se ´falta ajuda´ nesse mercado. A primeira formação do Saia Justa, que estreou em abril de 2002, teve Marisa Orth, Fernanda Young e Rita Lee. A cantora se despediu em 2004 e em seu lugar entrou Marina Lima, que ficou até o final daquele ano. Em maio de 2005 entraram Betty Lago, Marcia Tiburi e Luana Piovani, que saiu há poucos meses. A publicitária e escritora Gisela Rao chegou a gravar alguns pilotos, mas não ficou na atração. Marina, a tranqüila A cantora Marina Lima entrou no programa numa espécie de rodízio promovido pela saída de Rita Lee. Mas não chegou a esquentar o sofá: tranqüila e quietinha, saiu quatro meses depois. Marisa, a cômica Humorista por formação, Marisa Orth foi uma das integrantes mais espontâneas do programa. Eram divertidas as discussões com a eterna mal-humorada Fernanda Young. Rita, a desbocada Uma das melhores participantes. Ora fazendo tricô, ora distribuindo mandingas, Rita Lee dizia o que pensava com sacadas engraçadas para temas nem sempre brilhantes. Fernanda, a raivosa Qualquer que fosse o tema: casamento, crianças, política, saneamento básico ou dieta, a escritora Fernanda Young só tinha uma postura: um mau humor daqueles. Luana, a chocada O que mais se viu nos meses em que ela participou do programa foram seus olhos arregalados e a boca escancarada. Desinformada e indignada com tudo, acabou de fora. Matéria alterada às 15h30, para acréscimo de informações