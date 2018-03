Estréia hoje remake de 'Barrados no Baile' no Sony Ser adolescente no início dos anos 90 era automaticamente saber da existência de Barrados no Baile. O seriado transmitido pela Rede Globo semanalmente trazia a história de dois irmãos gêmeos (Brandon e Brenda Walsh) tentando se adaptar à rica e espalhafatosa Beverly Hills. Na onda dos revivals, o público brasileiro poderá conferir a partir de hoje, às 21h, no Sony, uma nova versão do programa. De acordo com as chamadas do canal pago, a estréia de 90210 (cep da cidade de Beverly Hills e nome original da série nos EUA) renderá boas lembranças para os fãs da trama original ao mesmo tempo em que fisgará novos aficionados. O episódio especial de duas horas transmitido hoje traz referências explícitas ao sucesso dos anos 90. Os irmãos Annie e Dixon Wilson (a Brenda e o Brandon da nova era, vividos por Shenae Grimes e Tristan Wilds) também caem em Beverly Hills a contragosto. O pai, Harry (Rob Estes), é chamado para trabalhar no velho e conhecido colégio West Beverly. Mas atenção: em tempos de ?politicamente correto?, o Brandon de hoje é negro e adotado. Como na série original, os irmãos sofrem no início, mas logo ganham a simpatia dos bem-nascidos da cidade. Uma das conselheiras do colégio é Kelly Taylor - a ex-namorada de Brandon, Dylan e meia Beverly Hills, vivida pela mesma intérprete dos anos 90, Jennie Garth. Sua irmã, Erin Silver, é uma das rebeldes da trama. Brigada com a mãe, mora de favores e é dona de um blog polêmico. Erin vira a melhor amiga de Brend... ops, Annie e acaba tendo um caso com Brand... ops, Dixon. Há semelhantes de Dylan, Donna e David. Temas como traição e arrependimento pipocam a todo momento. Além de Kelly, Brenda (a atriz Shannen Doherty) aparece nos primeiros capítulos. O Peach Pit - lanchonete onde a turma se reunia - é um dos cenários do primeiro episódio. A estréia nos EUA foi bem de audiência. Aqui, o fenômeno deve se repetir. Basta esperar até quando fãs de Gossip Girl e The O.C. suportam. Para os mais velhos, é como vestir uma roupa velha, cheia de remendos. As informações são do Jornal da Tarde.