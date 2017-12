Estréia hoje o seriado 'Ugly Betty' no canal Sony Protagonista boazinha e carismática quase toda série tem. Mas Ugly Betty, que estréia no canal Sony hoje, às 20h, acrescenta um diferencial: a mocinha é feia de doer. A produção tem feito sucesso lá fora, somando mais de 15 milhões de telespectadores por episódio nos Estados Unidos. America Ferrera, que interpreta a personagem principal, já recebeu prêmios pela atuação como a assistente do executivo Daniel (Eric Mabius), de uma revista de moda de Nova York. Americana de origem latina, a artista conquistou seu público. A história começa com Betty conseguindo o emprego de um jeito inusitado: justamente por sua péssima aparência. O pai do diretor da revista indica a garota por ter certeza de que o filho não ia querer se relacionar com ela. Daí para a frente, a série foca no novo emprego da moça e no núcleo da família. Tal qual em O Diabo Veste Prada, a secretária terá de conquistar seu espaço no concorrido mundo fashionista. Mudanças estão fora do roteiro. Betty continuará feia do começo ao fim. E também não se encaixa no perfil da garota popular. Ela é mal sucedida nos relacionamentos pessoais e, no máximo, tem contato com um ex tão nerd quanto ela. Os pais da moça também duvidam de seu futuro profissional, afinal, mal vestida como é, como poderia se destacar no universo de uma publicação de moda? Parece dramático em um primeiro momento, mas Ugly Betty é uma comédia. Produzida pela atriz Salma Hayek, a série conta ainda com uma assinatura de peso no figurino: a de Patricia Field, que cuidava do mesmo setor em Sex And The City. A primeira temporada recebeu dois Globos de Ouro por melhor série de comédia do ano e a de melhor atriz de comédia para America Ferrera. A atriz ainda conquistou o prêmio de melhor atriz de série cômica no Emmy Awards. Além de America e Eric, estão no elenco Alan Dale, Tony Plana, Ashley Jensen, Becki Newton, Mark Indelicato, Vanessa Williams e Kevin Sussman. As informações são do Jornal da Tarde