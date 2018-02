Estreia hoje nova temporada de 'Troca de Família' O programa Troca de Família reestreia hoje na Record, a partir das 23h15, e traz para o público novidades em relação à última temporada. Entre as mudanças, duas trocas com famílias internacionais (uma da Argentina e uma outra de Portugal), uma entre pais e outra entre uma família torcedora do Corinthians com uma apaixonada pelo Palmeiras. No programa de hoje, uma dona de casa de São Bernardo, casada com um delegado muito rígido, faz as malas para Arembepe, na Bahia, para passar seis dias na casa de uma hippie. Na Bahia, a dona Maria Aurienne terá de se acostumar com a falta de energia e urbanização. Em São Bernardo, a senhora Desirrê Lopes (hippie) vai lidar com regras, horários e a rotina de cuidar da casa. No dia 3 de fevereiro, as mães ficam em casa e um pai empresário de São Paulo troca de casa com um pai pescador do Ceará. A grande novidade da temporada são as duas trocas internacionais, que devem ir ao ar entre fevereiro e março. A primeira delas será entre uma mãe de Buenos Aires (Argentina) com uma mãe de São Paulo. Já a segunda será entre uma família portuguesa com uma família brasileira. As informações são do Jornal da Tarde.