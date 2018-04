Estreia hoje nos cinemas 'Up', décima animação da Pixar

"Up" começou a nascer há cinco anos. Pete Docter esclarece que não foi um processo muito fácil. "John (Lasseter) nos deu carta branca e Bob Peterson (roteirista e co-diretor) começou a desenvolver algumas ideias comigo. Uma das mais comuns entre animadores é justamente a de se perder no mundo, de fugir não se sabe para onde. Foi assim que chegamos à casa voadora." E como fazer a casa voar? Por meio de balões. Os personagens foram surgindo em função da história. O velho solitário e rabugento, o garoto que quer ser útil, o sonho de um paraíso distante. O curioso é que simultaneamente começaram a pipocar casos como o do padre que, no Brasil, desapareceu tentando voar amarrando-se a balões. Docter ouviu sobre essa e outras histórias. Filosofa. "A fantasia nos permite ir agora mais longe que o próprio Ícaro."

Para Lasseter, numa animação, a técnica não é o mais importante. Ela é consequência ou, mais exatamente, ferramenta como ele costuma afirmar. Decisiva é a história, em torno da qual tudo deve girar. O próprio fato de "Up" ter sido produzido em 3-D não deve ser supervalorizado. "É uma tendência da indústria, até para inibir a pirataria, mas não pensamos a história em 3-D, naquele velho sentido de deixar o espectador de sobreaviso com os objetos lançados contra ele. O recurso nos interessou muito mais como uma janela para a amplidão e tessitura da imagem." Se a história é o mais importante, cabe destacar que a de "Up" teve a colaboração, no roteiro, de um dos mais talentosos diretores independentes dos Estados Unidos, Tom McCarthy. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.