Estreia hoje nos cinemas nova versão de 'Star Trek'

Capitão Kirk sacrifica a própria vida para salvar sua tripulação, a vida da amada e seu filho que ela carrega no ventre. Seu herdeiro é um jovem rebelde do interior do Iowa (EUA). História nada incomum a um bom drama, se o brigão não fosse James Tiberius Kirk. Spock, por sua vez, é um garoto da raça vulcano alvo de provocações dos colegas de escola por ter uma mãe humana.

Apesar da simplicidade, dos clichês e da livre criação do diretor, sem falar nos infindáveis efeitos especiais, o cuidado com o preciosismo e as nunces de personagens criados por Gene Roddenberry em 1966 teve consultoria dos próprios trekkers e um pesquisador de mitologia romulana. Tudo para garantir ?vida longa e próspera? à nova era de Star Trek. As informações são do Jornal da Tarde.