Estreia hoje nos cinemas 'High School Band'

A primeira cena apresenta o protagonista Will Burton, interpretado pelo inexperiente Gaelan Connel, ao som de "Rebel Rebel", do inglês David Bowie, enquanto o garoto escreve justamente um e-mail para o cantor. A ação se repete constantemente ao longo da trama. Para a surpresa e alegria de muitos, o monstro do rock faz uma pequena aparição na comédia.

Will Burton é um jovem sem amigos que odeia a sua escola, tem uma conhecimento musical aprimorado e vive com sua mãe, papel de Lisa Kudrow (a eterna Phoebe Buffay, da série "Friends"). Will e a mãe deixam sua cidade e mudam para Nova Jersey, onde a sorte do desafortunado parece virar totalmente. Em pouco tempo, faz amizade com a bela Charlotte Banks (Alyson Michalka) e é escalado para um trabalho de escola com a bonita e um tanto calada Sa5m, "o cinco é mudo", explica a personagem. Eles decidem participar de uma competição de bandas colegiais, mais especificamente a Bandslam.

Embora conte com a presença da musa teen da franquia High School Musical, Vanessa Hudgens, o filme não é uma sequência da trilogia da Disney. A confusão é reforçada pelo título nacional, uma vez que originalmente a produção dirigida por Todd Graff foi batizada de Bandslam. As informações são do Jornal da Tarde.