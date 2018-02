Estréia hoje nos cinemas comédia Se Eu Fosse Você 2 Eles estão de volta em Se Eu Fosse Você 2 e, antes mesmo da estreia do filme, hoje, a sequência da terceira maior bilheteria do cinema brasileiro da Retomada - com mais de 3,6 milhões de espectadores - já pode ser considerada um sucesso. Somente nas pré-estreias, mais de 200 mil pagantes já assistiram a Se Eu Fosse Você 2, tentando descobrir como o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar e Cláudio e Helena mudaram de corpo novamente. Antes do filme, antes dos créditos, antes de o elenco aparecer, uma explicação científica - divertida - situa o público ante a evidência de que o raio cai, sim, duas vezes no mesmo lugar. Eles conseguiram - o diretor Daniel Filho e a dupla Tony Ramos/Glória Pires não apenas fizeram uma continuação como o segundo filme é ainda melhor. Espectadores cínicos - críticos? - vão dizer que isso, afinal, não é muito difícil, porque o primeiro filme já não era nenhuma obra-prima. Não era mesmo, mas não representa pouco reinventar uma ideia que Hollywood já parecia ter esgotado. E, depois, parece fácil, mas o cinema, mesmo de fórmula, nem sempre acerta o alvo. O segundo filme abre novas possibilidades para a situação que continua basicamente a mesma. O desafio é maior. Tony Ramos está feliz da vida de voltar ao papel e à parceria com Daniel e Glória. ?Ela é uma atriz muito bacana, uma pessoa sensacional e o Daniel é simplesmente um grande diretor. Um cara que consegue o que ele atingiu na sua carreira como ator, produtor e diretor, no cinema e na televisão, só não obtém, esse reconhecimento por preconceito, e eu tenho horror de preconceito.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.