Estreia hoje nos cinemas 'Che', com Benicio Del Toro

Neste primeiro filme, acompanhamos a construção do mito. O médico Ernesto Che Guevara encontra-se com Fidel Castro para traçar as diretrizes daquilo que seria a Revolução Cubana. De cara, encontramos um Guevara dividido entre o homem impetuoso e sua formação intelectual. Tal nuance foi bem encaminhada por Del Toro. Em entrevista coletiva em São Paulo, concedida durante a Mostra Internacional de Cinema (em novembro de 2008), o ator deu a pista. "Entendi que ele, além do revolucionário, também era um intelectual. Isso faz dele um personagem interessante, multifacetado."

Che bateu a bilheteria dos blockbusters de fim de ano na Espanha e, nos Estados Unidos, encontrou seu público na costa Oeste e na Leste. Em Los Angeles, as duas partes foram lançadas simultaneamente. "O filme foi bem nos EUA", regozija-se Santoro, que acompanha a performance de Che ao redor do mundo. Ele sabe que a primeira parte do filme é polêmico. "Para muita gente, Che é um herói; para outros, um assassino. Steven (Soderbergh) não quis reforçar uma visão nem a outra. Ele busca o homem, o ser humano."

A continuação de Che não deve demorar a estrear nas salas brasileiras. No próximo filme, veremos um Che tentando repetir o êxito da revolução cubana na Bolívia. Ainda assim, os dois filmes podem ser vistos como obras independentes. As informações são do Jornal da Tarde.