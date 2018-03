Estreia hoje no País o vencedor do Oscar de melhor filme Estreia hoje Quem Quer Ser Um Milionário, de Danny Boyle, longa que levou oito Oscars, inclusive os de melhor filme e direção. Nele, o morador de uma favela de Mumbai, na Índia, Jamal Malik (interpretado com brilho por Dev Patel) está a um passo de ganhar 20 milhões de rúpias (um pouco menos de R$ 1 milhão) em um programa de televisão, o Who Wants To Be A Millionaire? (Quem Quer Ser um Milionário?) Antes que possa responder à pergunta milionária, Malik é preso por suspeita de fraude. Durante um violento interrogatório, o garoto justifica suas respostas certas contando passagens tristes, venturosas e até mesmo engraçadas de sua vida. Em meio à narrativa, Malik revela que, por trás de sua participação no programa, existe uma grande história de amor. O programa do qual Malik participa é uma versão indiana do Show do Milhão, já exibido pelo SBT, que premiou com R$ 1 milhão, em 2003, um aposentado de Mato Grosso do Sul. As informações são do Jornal da Tarde.