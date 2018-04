Estreia hoje no País filme alemão que ganhou Oscar

Com certos privilégios, como cama limpa, comida e música, a missão deles era conseguir fazer a falsificação perfeita para financiar a guerra e, com o volume de dinheiro injetado na economia inglesa, provocar inflação e desestabilizar o país. Essa estratégia, os nazistas batizaram de Operação Bernhard. O chefe do campo, o oficial alemão Herzog acreditava que apenas com o incentivo seus ?funcionários? trabalhariam melhor.

Quando conseguiram atingir a perfeição na falsificação da libra, o oficial premiou os presos com uma mesa de pingue pongue, ao invés de mais comida. O roteiro é baseado no livro de Adolf Burger, um dos falsários sobreviventes do campo. As informações são do Jornal da Tarde.